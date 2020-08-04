Цены космические, медузы жуткие: туристы шокированы отдыхом в Кирилловке (видео)

Туристы шокированы отдыхом в Кирилловке (Коллаж РБК-Украина)

Отдыхающие в Кирилловке рассказали, почему больше не поедут на этот курорт

Турист Андрей Новиков рассказал об отдыхе в курортной Кирилловке. Он отметил, что в море очень много медуз, часть из них выносит волнами на берег, где от них жуткая вонь. Также эти медузы очень сильно жалят и оставляют на теле ожоги.

Как рассказал Новиков в своем видео-блоге на YouTube, погода на курорте отличная, но на этом все прелести отдыха заканчиваются. Цены на продукты и жилье отдыхающих шокируют.

"Цены настолько завышены! Цена – качество не соответствуют в Кирилловке. Кошмар какой-то, на самом деле с ценами. Пойти в Аквапарк на целый день стоит 590 гривен, а на пляже покататься на горке за один час стоит 100 гривен. Каждый пытается заработать, как может. Как 10 лет назад, так и сейчас, все какое-то обшарпанное. Люди все равно едут отдыхать, выбор небольшой", - рассказал блогер.

Новиков добавил, что хотел поехать на остров Бирючий, но выяснилось, что платить нужно не за машину, а каждого человека по отдельности. Он отметил, что скорее всего эта поездка в Кирилловку для него последняя.

Турист рассказал, почему больше не поедет в Кирилловку

В комментариях его поддержали и другие туристы, которые также пожаловались на высокие цены и большое количество медуз.

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