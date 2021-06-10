Центров вакцинации в Украине станет больше: где можно сделать прививку на этих выходных

Вакцинация от коронавируса в Украине набирает обороты и центры для жителей страны стали открывать не только во Львове и Киеве. В ближайшие выходные будут открыты дополнительные центры для получения бесплатных прививок в 14 областях Украины.

Об этом рассказали в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья и дали список городов, где можно получить первую дозу вакцины.

В ближайшие выходные, 12 и 13 июня, украинцы смогут получить первую дозу вакцины от коронавируса бесплатно в таких городах:

Львов – 3

Львовская область – 8 центров, в том числе по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.

Одесса – 4

Одесская область – 7 центров, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле.

Полтава – 1

Полтавская область – 5, по одному в Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Херсон – 3 центра

Черновцы – 2 центра

Киев – 1 центр

Киевская область – по одному в Броварах и Белой Церкви

Тернополь – 1 центр

Ровно – 1 центр

Днепр – 1 центр

Хмельницкий – 1 центр

Житомир – 1 центр

Черкассы – 1 центр

Мариуполь – 1 центр

Стоит отметить, что в списке нет Харькова, Ивано-Франковска, Николаева, Луцка, Сум, Чернигова и других городов.

Все прививки будут делать мобильные бригады и использовать препарат CoronaVac/Sinovac Biotech.

В Центре также напомнили, что вакцинироваться смогут граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія", а также через контакт-центр Минздрава.

"Приоритет предоставляется лицам старшего возраста. Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна вакцина, которая есть в наличии в Украине", - отметили в ЦОЗ.