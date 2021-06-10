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Центрів вакцинації в Україні стане більше: де можна зробити щеплення на цих вихідних

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Четвер 10 червня 2021 18:43
Центрів вакцинації в Україні стане більше: де можна зробити щеплення на цих вихідних В Україні на вихідних відкриють центри вакцинації в різних містах (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вакцинація від коронавірусу в Україні набирає обертів і Центри для жителів країни стали відкривати не тільки у Львові та Києві. Найближчими вихідними будуть відкриті додаткові центри для отримання безкоштовних щеплень у 14 областях України.

Про це розповіли в повідомленні пресслужби Центру громадського здоров'я і дали список міст, де можна отримати першу дозу вакцини.

У найближчі вихідні, 12 і 13 червня, українці зможуть отримати першу дозу вакцини від коронавірусу безкоштовно в таких містах:

Львів – 3

Львівська область - 8 центрів, у тому числі по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.

Одеса – 4

Одеська область - 7 центрів, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі.

Полтава – 1

Полтавська область - 5, по одному в Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Херсон - 3 центри

Чернівці - 2 центри

Київ - 1 центр

Київська область - по одному в Броварах і Білій Церкві

Тернопіль - 1 центр

Рівне - 1 центр

Дніпро - 1 центр

Хмельницький - 1 центр

Житомир - 1 центр

Черкаси - 1 центр

Маріуполь - 1 центр

Варто зазначити, що в списку немає Харкова, Івано-Франківська, Миколаєва, Луцька, Сум, Чернігова та інших міст.

Всі щеплення будуть робити мобільні бригади й використовувати препарат CoronaVac / Sinovac Biotech.

У Центрі також нагадали, що вакцинуватися зможуть громадяни, які записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 в додатку або через сайт "Дія", а також через контакт-центр МОЗ.

"Пріоритет надається особам старшого віку. Вибирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна вакцина, яка є в наявності в Україні", - зазначили в ЦГЗ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на курортах Херсонської області відкриють пункти COVID-вакцинації для всіх бажаючих.

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