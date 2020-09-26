В центре Львова устроили массовую драку со стрельбой: видео побоища

Во Львове произошла стрельба и массовая драка (фото: РБК-Украина)

Во Львове произошла массовая драка и стрельба, и после инцидента в центре города полицейским удалось задержать стрелка.

О ночной жесткой потасовке 26 сентября сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Также правоохранители опубликовали видео происшествия, снятое камерой Центра безопасности города.

В драке принимало участие большое количество молодых людей. Также на месте инцидента присутствовали девушки.

Никакого вызова в полицию о побоище не поступало - просто экипаж патрульных оказался неподалеку, помогая коллегам оформлять ДТП, совершенное агрессивным пьяным водителем на улице Театральной. "Копы" услышали звуки выстрелов и поспешили на место.

Появление правоохранителей поубавило бойцовский пыл дерущихся, и молодые люди поспешили скрыться, но далеко не разбежались.

Стрелка сразу удалось найти - им оказался 33-летний житель Львова.

Мужчина имел разрешение на хранение оружия, а именно травматического пистолета Форт-10Р.

Правоохранители сообщили, что доставили в Галицкий отдел полиции обе стороны конфликта для установления обстоятельств происшествия.

На месте побоища работали следователи.

Видео: В центре Львова произошла массовая драка со стрельбой

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Напомним, что летом в Харькове произошла массовая драка в метро из-за масок, и в сети появилось видео инцидента.