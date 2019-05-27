В центре Львова девушке на голову упал камень: подробности (фото)

На девушку упал камень прямо на голову в центре Львова. Инцидент произошел около часа дня на площали Мицкевича, 6/7 (возле Split). Об этом рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал фото с места происшествия.

Пострадавшую 27 мая госпитализировали с диагнозом сотрясение головного мозга.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

По словам председателя Галицкой райадминистрации Андрея Зозули, коммунальщики обследуют здание, с которого обвалился элемент фасада, передает местное издание Varta1.

В этом доме еще в прошлом году по заказу управления охраны исторической среды начались работы по ремонту крыши. Сейчас здание в строительных лесах.

На момент падения камня на месте работали ремонтные бригады.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Нужно сказать, что подобные инциденты, к сожалению, случаются не редко. Недавно в самом центре Одессы от аварийного балкона здания свалился кирпич и угодил прямо по голове проходящему вдоль постройки человеку.

Зимой во Львове обвалился балкон, и падающие камни задели проходящую мимо женщину. Мы также сообщали о том, что в Киеве на голову прохожим могут упасть даже санки, которые свисают на балконе.

Также мы писали о том, что в поселке Коломак Харьковской области маленькой трехлетней девочке упал на голову телевизор, после чего малышка была доставлена в реанимацию.