В центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видео
В Киеве 29 июня произошла потасовка между предпринимателями и полицией. В результате конфликта перекрыты улица Крещатик и Европейская площадь.
В нашем материале читайте, с чего все началось и смотрите фотографии драки.
Изначально протестующие хотели пройти маршем с гробом и ритуальными венками к Офису президента и Верховной раде, но правоохранители заблокировали путь и не дала людям этого сделать.
Позже полиция вплотную подошла к крышке гроба, которая находится у ФОПов. Снова произошла стычка между протестующими и правоохранителями.
Когда гроб занесли в автобус полиции, люди решили перегородить дорогу. Их сразу оттеснили и транспорт проехал.
Впоследствии нападения на похоронную символику продолжились. У активистов также пытались забрать похоронный венок.
В комментарии РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева сказали, что пока нет информации о пострадавших и задержанных.
В Киеве произошла массовая драка (фото: РБК-Украина)
Напомним, что представители SaveФОП протестуют в Киеве уже не один месяц.
Как мы писали ранее, ФОПам разрешат заниматься гостиничным бизнесом.