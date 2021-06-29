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В центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видео

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Київ, Вторник 29 июня 2021 11:40
В центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видео В Киеве произошла драка (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 29 июня произошла потасовка между предпринимателями и полицией. В результате конфликта перекрыты улица Крещатик и Европейская площадь.

В нашем материале читайте, с чего все началось и смотрите фотографии драки.

Изначально протестующие хотели пройти маршем с гробом и ритуальными венками к Офису президента и Верховной раде, но правоохранители заблокировали путь и не дала людям этого сделать.

Позже полиция вплотную подошла к крышке гроба, которая находится у ФОПов. Снова произошла стычка между протестующими и правоохранителями.

Когда гроб занесли в автобус полиции, люди решили перегородить дорогу. Их сразу оттеснили и транспорт проехал.

Впоследствии нападения на похоронную символику продолжились. У активистов также пытались забрать похоронный венок.

В комментарии РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева сказали, что пока нет информации о пострадавших и задержанных.

В центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ центре Киева - массовая драка: что произошло, фото и видеоВ Киеве произошла массовая драка (фото: РБК-Украина)

Напомним, что представители SaveФОП протестуют в Киеве уже не один месяц.

Как мы писали ранее, ФОПам разрешат заниматься гостиничным бизнесом.

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