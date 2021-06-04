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ФОПам разрешат заниматься гостиничным бизнесом: когда закон вступит в силу

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Украина, Пятница 04 июня 2021 13:19
ФОПам разрешат заниматься гостиничным бизнесом: когда закон вступит в силу Фото: закон о разрешении ФОПам заниматься гостиничным бизнесом опубликовали в "Голосе Украины" (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Сегодня был опубликован закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг. ФОПам планируют разрешить называть небольшие заведения отелями.

Документ обнародован в издании "Голос Украины".

Однако закон вступает в силу с 1 января 2023 года и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Он дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, заведениях питания, курортных учреждениях.

Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет министров.

Напомним, в конце мая глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2673.

Как писало РБК-Украина, во втором чтении данный проект закона Верховная рада поддержала в конце апреля.

Этот закон Рада приняла за основу в начале сентября 2020 года.

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