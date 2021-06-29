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У центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відео

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 11:40
У центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відео У Києві сталася бійка (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 29 червня сталася бійка між підприємцями і поліцією. В результаті конфлікту перекриті вулиця Хрещатик і Європейська площа.

У нашому матеріалі читайте, з чого все почалося і дивіться фотографії бійки.

Спочатку протестувальники хотіли пройти маршем з труною і ритуальними вінками до офісу президента і Верховної Ради, але правоохоронці заблокували шлях і не дала людям цього зробити.

Пізніше поліція впритул підійшла до кришки труни, яка знаходиться біля ФОПів. Знову сталася сутичка між протестувальниками та правоохоронцями.

Коли труну занесли в автобус поліції, люди вирішили перегородити дорогу. Їх відразу відтіснили і транспорт проїхав.

Згодом напади на похоронну символіку продовжилися. У активістів також намагалися забрати похоронний вінок.

У коментарі РБК-Україна в прес-службі поліції Києва сказали, що поки немає інформації про постраждалих і затриманих.

У центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоУ центрі Києва - масова бійка: що сталося, фото і відеоВ Києві сталася масова бійка (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що представники SaveФОП протестують у Києві вже не один місяць.

Як ми писали раніше, ФОПам дозволять займатися готельним бізнесом.

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