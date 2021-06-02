В центре Киева женщина обрывала высаженные тюльпаны: "совок головного мозга" (видео)

"Охотницу" на тюльпаны в общественном месте снял на видео очевидец, после чего кадры попали в сеть.

На ролике видно, что женщина обрывает растущие цветы, выбрасывает "лишние" стебли, и кладет подогнанные под размер остатки с луковицами в сумку. Затем продолжает свое собирательство в других местах в сквере.

Судя по звукам работающей газонокосилки, в это время рядом трудятся коммунальщики.

Люди около кофейного ларька неподалеку не обращают внимание на "любительницу" муниципальных тюльпанов.

Видео: в центре Киева женщина обрывала высаженные тюльпаны

В сети такая ситуация вызвала массу возмущений. В комментариях посыпались разнообразные нелестные эпитеты в адрес "охотницы" за цветами, а также юзеры отмечают, что оператору стоило бы не только снимать, но и вызвать правоохранителей.