В центре Киева водитель эвакуатора открыл огонь: прямо Чикаго (видео)

В сети появилось видео ЧП в центре Киева
В самом центре Киева 16 июля водитель эвакуатора начал стрельбу. Чрезвычайное происшествие произошло на Крещатике. Около 20:05 эвакуатор подрезал автомобиль BMW.
После чего стажер на эвакуаторе, который находился за рулем, показал водителю иномарки неприличный жест, а водитель эвакуатора, начал стрелять из окна. На месте работали криминалисты. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Эвакуатор правоохранители задержали уже возле ТЦ "Гулливер". Сейчас мужчины из BMW пишут заявления", - сказано в сообщении.
В Киеве водитель эвакуатора начал стрельбу
В комментариях украинцы отметили, что водители эвакуаторов стали настолько суровыми, что без оружия не выезжают. Также пользователи удивились, почему стреляли из эвакуатора, а заявления пишут водители BMW.
Как мы ранее писали, в Киеве на трассе, где пьяный водитель убил семью, вновь случилось жуткое ДТП.