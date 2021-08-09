В центре Киева произошла массовая драка: одни из фигурантов - полицейские (видео)

В Киеве на Контрактовой площади в очередной раз произошла кровавая драка. На этот раз столкновения между компаниями пьяных парней переросли в потасовку с патрульными полицейскими.

На кадрах видно, как полицейские попытались задержать одного из участников побоища. Но хулигану на помощь бросились его друзья. Один из них даже начал прыгать перед патрульными, чтобы показать, что он якобы владеет боевыми искусствами - он вставал в боксерскую стойку, демонстрируя агрессивные намерения.

Но, судя по всему, "копы" пригрозили ему применением спецсредств. А сам "боксер" очень начал просить, чтобы его "задули газом".

"Снова и снова возвращаемся на Контрактовую площадь, где произошел конфликт с дракой. Судя по всему, не без участия правоохранителей. Интересно, что было бы с этим, который стал в стойку перед "копами", в США?" - говорится в публикации.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Чем закончился конфликт, пока неизвестно. Но отметим, что подобные происшествия на Подоле происходит регулярно.