В центре Киева уничтожили знаменитую скульптуру

В Киеве внезапно исчезла деревянная скульптура "египетской жрицы". Она находилась недалеко от станции метро "Золотые ворота" на улице Золотоворотской. Киевляне верили, что она приносит удачу и финансовое благополучие и водили сюда детей и гостей столицы, чтобы к ней прикоснуться.

Как оказалось "жрицу" демонтировали коммунальные службы. Это выяснили люди, которые пришли на экскурсию по Киеву, а скульптуры на ее месте не увидели.

"Как же хочется, чтобы наши службы не всегда действовали по инструкции, а иногда включали мозги, эмоции и чувство прекрасного. Из засохшего дерева кто-то сделал арт-объект. Интересную деревянную скульптуру, у которой фоткались горожане и туристы. А кто-то знающий даже получал финансовое благословение от этой жрицы. Коммунальщики спилили жрицу как сухостой и посадили новое дерево. А нужно было лишь включить мозги, эмоции, чувство прекрасного и сделать исключение", – написала в соцсетях Олеся Остафиева.

Скульптура из дерева исчезла из центра Киева (фото: Таня Адамус)

В "Киевзеленстрое" прокомментировали причину демонтажа. По словам коммунальщиков, дерево, из которого была сделана скульптура, прогнило и было небезопасным.

"Ствол дерева был гнилым у основания и уже начал шататься. Мы понимаем негодование любителей экскурсий и городских легенд. Но если эта городская достопримечательность упадет на головы прохожих, то кто тогда будет нести ответственность?" – рассказали изданию "Сегодня" в "Киевзеленстрое".

Кстати, таких деревянных скульптур в столице в 2006-2007 годах сделали несколько штук, но к 2019 году осталась только одна, которую, как оказалось, через время тоже убрали.