У центрі Києва сталася масова бійка: одні з фігурантів - поліцейські (відео)

У Києві на Контрактовій площі в черговий раз сталася кривава бійка. Цього разу сутички між компаніями п'яних хлопців переросли в бійку з патрульними поліцейськими.

На кадрах видно, як поліцейські спробували затримати одного з учасників побоїща. Але хулігану на допомогу кинулися його друзі. Один з них навіть почав стрибати перед патрульними, щоб показати, що він нібито володіє бойовими мистецтвами - він вставав в боксерську стійку, демонструючи агресивні наміри.

Але, судячи з усього, "копи" пригрозили йому застосуванням спецзасобів. А сам "боксер" дуже почав просити, щоб його "задули газом".

"Знову і знову повертаємося на Контрактову площу, де стався конфлікт з бійкою. Судячи з усього, не без участі правоохоронців. Цікаво, що було б з цим, який став в стійку перед "копами", в США?" - йдеться в публікації.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Чим закінчився конфлікт, поки невідомо. Але відзначимо, що подібні події на Подолі відбувається регулярно.