В центре Киева в квартире сгорела женщина: подробности инцидента (видео)

В Киеве произошел пожар в квартире жилого дома на Кловском спуске, 14/24, который забрал жизнь женщины. Для тушения на место прибыли 45 сотрудников ГСЧС и 13 единиц техники. Как рассказали очевидцы трагедии, хозяйка квартиры на 5-м этаже часто выпивала и к ней в гости постоянно приходили бомжи. Об этом передает "Информатор".

В результате пожара квартира выгорела полностью. Прибывшие спасатели эвакуировали из восьмиэтажного дома 12 человек.

При тушении огня пожарные обнаружили в помещении хозяйку квартиры без признаков жизни.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило около 12:40, а на тушение ушло приблизительно 40 минут.

В Киеве на Кловском спуске произошел пожар в жилом доме (Фото: kiev.informator.ua)

По словам очевидцев, в квартире проживала пожилая женщина, и они видели, что она была буквально охвачена пламенем.

На месте происшествия кроме сотрудников ГСЧС также были кареты "скорой помощи" и экипажи патрульной полиции. При ликвидации пожара полиция перекрыла часть Кловского спуска.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Как сообщалось ранее, недавно под Киевом в селе Шпытьки неизвестные сожгли продуктовый магазин, который принадлежит депутату Киевского облсовета и кандидату в нардепы.

Также мы писали о том, что в июле в центре Киева возник пожар на территории новостройки, а прибывших на место происшествия пожарников охрана объекта - ЖК AuRoom - не пропустила.