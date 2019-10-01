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В центре Киева иностранец пырнул парня ножом и сбежал: все подробности

STYLERЖизнь    01.10.2019 - 20:18
В центре Киева иностранец пырнул парня ножом и сбежал: все подробности
Фото: Полиция задержала нападавшего (РБК-Украина)

В центре Киева на парня напал неизвестный

В самом центре Киева, на Майдане Независимости молодого парня пырнули ножом в живот. 25-летний молодой человек прогуливался с друзьями, когда к нему подбежал неизвестный и ударил ножом, нападавший сразу же убежал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Парня с тяжелым ранением доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии. По словам потерпевшего, он учится в одном из вузов Киева и в тот вечер, ничего не подозревая, прогуливался с друзьями.

В центре Киева иностранец пырнул парня ножом и сбежал: все подробностиФото: Орудие преступления (пресс-служба полиции)

"Ранение оказалось тяжелым, пострадавший до сих пор находится в больнице. В течение трех суток мы собирали всю информацию, которая могла бы помочь установить местонахождение подозреваемого. Также устраивали засады в возможных местах его появления. В результате мы задержали фигуранта", — рассказал сотрудник Шевченковского управления полиции Сергей Приходько.

По горячим следам нападавшего задержали копы. Им оказался мужчина 1988 года рождения, ранее судимый. Почему он напал на парня - он так и не смог объяснить. Полицейские не уверены в его психической адекваатности поэтому будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

На данный момент правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Нападавшему "светит" до 8 лет за решеткой.

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