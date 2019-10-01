У центрі Києва іноземець штрикнув хлопця ножем і втік: усі подробиці

Фото: Поліція затримала нападника (РБК-Україна)

У центрі Києва на хлопця напав невідомий

В самому центрі Києва, на Майдані Незалежності молодого хлопця штрикнули ножем в живіт. 25-річний молодий чоловік прогулювався з друзями, коли до нього підбіг невідомий і вдарив ножем, нападник одразу ж втік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Хлопця з важким пораненням доставили в лікарню. Зараз він знаходиться в критичному стані. За словами потерпілого, він навчається в одному з вишів Києва і в той вечір, нічого не підозрюючи, прогулювався з друзями.

Фото: Знаряддя злочину (прес-служба поліції)

"Поранення виявилося важким, потерпілий і досі перебуває в лікарні. Протягом трьох діб ми збирали всю інформацію, яка могла б допомогти встановити місцезнаходження підозрюваного. Також влаштовували засідки в можливих місцях його появи. В результаті ми затримали фігуранта", — розповів співробітник Шевченківського управління поліції Сергій Приходько.

По гарячих слідах нападника затримали копи. Ним виявився чоловік 1988 року народження, раніше судимий. Чому він напав на хлопця - він так і не зміг пояснити. Поліцейські не впевнені в його психічный адекватності тому буде проведена судово-психіатрична експертиза.

На даний момент правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нападнику "світить" до 8 років за гратами.