В центре Киева чиновники ездят на работу по тротуару: в сети возмущаются (видео)
Коллаж РБК-Украина: чиновники ездят на работу по тротуарам
В Киеве вероятно чиновники "Киевпасстранс" ездят на работу по тротуару в нарушение ПДД.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Как рассказали очевидцы, чиновники регулярно пересекают на авто пешеходную зону, чтобы попасть в свой офис на Почтовой площади.
Автор видео рассказал, что он ежедневно наблюдает сотрудников "Киевпастранса", которые ездят по пешеходной зоне рядом со своим офисом. Важно, что тротуар огорожен, а рядом гуляют дети и взрослые.
В комментариях пользователи пишут, что нужно наказать нарушителей.
- Им срочно нужно закрыть все рабочие вопросы, Ведь у них сегодня важная встреча возле офиса Президента;
- В Киеве давно стало нормой ездить по тротуару. Или же пробку об'ехать по тротуару. Также они любят запаковаться и оставить 10 см. проход;
- Согласно правилам, "можно" там гонять пешеходов и разносить плитку, газоны. Ведь все это строятся за наши деньги;
- А людям безразлично, никто даже ничего не скажет.
Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель мусоровоза поиздевался над "героем парковки".
Также Киев не имеет планов получать средства за парковку во дворах домов.