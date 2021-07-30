У центрі Києва чиновники їздять на роботу по тротуару: в мережі обурюються (відео)

У Києві імовірно чиновники "Київпастрансу" їздять на роботу по тротуару, порушуючи ПДР.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Як розповіли очевидці, чиновники регулярно перетинають на авто пішохідну зону, щоб потрапити у свій офіс на Поштовій площі.

Автор відео розповів, що він щодня спостерігає співробітників "Київпастрансу", які їздять по пішохідній зоні поруч зі своїм офісом. Важливо, що тротуар обгороджений, а поруч гуляють діти й дорослі.

У коментарях користувачі пишуть, що потрібно покарати порушників.