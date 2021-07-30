У центрі Києва чиновники їздять на роботу по тротуару: в мережі обурюються (відео)
Колаж РБК-Україна: чиновники їздять на роботу по тротуарах
У Києві імовірно чиновники "Київпастрансу" їздять на роботу по тротуару, порушуючи ПДР.
Про це повідомляє "Київ оперативний".
Як розповіли очевидці, чиновники регулярно перетинають на авто пішохідну зону, щоб потрапити у свій офіс на Поштовій площі.
Автор відео розповів, що він щодня спостерігає співробітників "Київпастрансу", які їздять по пішохідній зоні поруч зі своїм офісом. Важливо, що тротуар обгороджений, а поруч гуляють діти й дорослі.
У коментарях користувачі пишуть, що потрібно покарати порушників.
- Їм терміново потрібно закрити всі робочі питання, Адже у них сьогодні важлива зустріч біля офісу Президента;
- В Києві давно стало нормою їздити по тротуару. Або ж пробку об'їхати по тротуару. Також вони люблять паркуватись і лишити 10 см. прохід;
- Згідно з правилами, "можна" там ганяти пішоходів і розносити плитку, газони. Адже все це будуються за наші гроші;
- А людям байдуже, ніхто навіть нічого не скаже.
Раніше ми повідомляли, що у Києві водій сміттєвоза познущався над "героєм парковки".
Також Київ не має планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків.