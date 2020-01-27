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В центре Харькове произошла массовая драка: все подробности

STYLERЖизнь    27.01.2020 - 20:22
В центре Харькове произошла массовая драка: все подробности
Драка в Харькове (фото: коллаж РБК-Украина)

В Харькове митинг закончился дракой и слезоточивым газом

Драка в Харькове произошла на митинге в защиту русского языка и русскоязычных школ, который организовал председатель Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.

Лесик анонсировал данный митинг на своей странице в Facebook. Он начался сегодня, 27 января, в 11:00. При этом на это мероприятие пришли представители национал-патриотических организаций.

В адрес митингующих активисты начали скандировать "Чемодан, вокзал, Россия!" и выкрикивать нецензурные кричалки. Кроме того, неизвестный распылил слезоточивый газ, после чего произошли стычки.

Драка в Харькове (видео: YouTube)

Правоохранителям пришлось вмешаться в конфликт и вывезти Лесика и других участников митинга. По данным полиции Харьковской области, после распыления балончика с газом за медицинской помощью обратился 38-летний мужчина, полицейский и представители СМИ.

Пострадавший также заявил, что ему не только брызнули в лицо из газового баллончика, но и нанесли удар.

Активист Нацкорпуса Михаил Коваленко рассказал, что на митинг Лесика пришли неравнодушные активисты из разных организаций, которые выразили свой протест и не пустили Лесика к выступлению в СМИ, а начали оттеснять его назад.

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