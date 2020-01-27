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У центрі Харкові сталася масова бійка: усі подробиці

STYLERЖиття    27.01.2020 - 20:22
У центрі Харкові сталася масова бійка: усі подробиці
Бійка у Харкові (фото: колаж РБК-Україна)

У Харкові мітинг закінчився бійкою і сльозогінним газом

Бійка в Харкові відбулася на мітингу на захист російської мови та російськомовних шкіл, який організував голова Харківської міської організації "Опозиційна платформа - За життя" Андрій Лесик.

Лесик анонсував даний мітинг на своїй сторінці в Facebook. Він розпочався сьогодні, 27 січня, в 11:00. При цьому на цей захід прийшли представники націонал-патріотичних організацій.

На адресу мітингуючих активісти почали скандувати "Чемодан, вокзал, Росія!" і викрикувати нецензурні речівки. Крім того, невідомий розпорошив сльозоточивий газ, після чого відбулися сутички.

Бійка у Харкові (відео: YouTube)

Правоохоронцям довелося втрутитися в конфлікт і вивезти Лесика та інших учасників мітингу. За даними поліції Харківської області, після розпилення балончика з газом за медичною допомогою звернувся 38-річний чоловік, поліцейський і представники ЗМІ.

Постраждалий також заявив, що йому не тільки бризнули в обличчя з газового балончика, але і завдали удар.

Активіст Нацкорпуса Михайло Коваленко розповів, що на мітинг Лесика прийшли небайдужі активісти з різних організацій, які висловили свій протест і не пустили Лесика до виступу у ЗМІ, а почали відтісняти його назад.

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