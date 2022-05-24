В центре Франковска музыканта едва не убили за российские песни (видео)

В Ивано-Франковске, в самом центре города в разгар войны Украины с Россией молодой парень пел песни на языке оккупанта. Проходящий мимо мужчина не выдержал и сделал замечание, после этого конфликт перерос в драку.

Об этом сообщают на видео, опубликованном в одном из Telegram-каналов.

Детали конфликта

Все происходило в центре города, группа молодых музыкантов собралась выступать, один из них пел под гитару российские песни.

Мимо проходящие мужчины вмешались и один из них сказал, что не позволит петь в своем городе на языке оккупантов.

"На этом языке разговаривают военные, которые убивают наших детей", - сказал мужчина.

После этого он применил силу, и музыкант упал на асфальт. Люди начали кричать о необходимости вызвать полицию.

В комментариях люди написали, что во время войны нужно запретить алкоголь, мол, это он всему виной.

Конфлікт через російський рок. Чоловік просив вуличного музиканта припинити, але той вирішив говорити про свободу і вільну країну.

Я там вчора була, це були наркомани, в яких наша поліція навіть не перевірила документи, не встигли, бо вони в кололись і в одного із них почалась епілепсія. Це справжнісінькі наркомани ,на зауваження "не співати пісню російською мовою" була відповідь ,що він що хоче те і робить і заріже.

А що робити, якщо вони по доброму не розуміють і на зауваження франківця не співати кацапською в нашому місті, вони розказують про вільну країну.

Смотрите на видео, как все происходило