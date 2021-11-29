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На Центральном киевском вокзале обновили один из сервисов для пассажиров (фото)

Автор: Людмила Жукова

На Центральном железнодорожном вокзале обновили камеры хранения. Они находятся в зале ожидания.

Об этом сообщил блогер Олег Васильев на Facebook.

Что изменилось

Для вещей разного размера предполагаются ячейки разных размеров. Цена, естественно, отличается и стартует от 40 гривен за сутки сбережения вещи.

Рассчитаться за камеру хранения можно наличными или картой.

Разобраться с тем, как поместить вещи на хранение помогут консультанты. Они говорят и на английском языке.

Сутки сбережения начинаются с того момента, как вы закрыли ячейку.

Смотрите, как выглядят камеры хранения

На киевском вокзале обновили камеры хранения (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Как мы писали ранее, в Киев вернулся поезд из Варшавы с одним вагоном.

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Киев