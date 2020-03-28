Цена бензина в Украине: эксперты дали неожиданный прогноз на апрель

Цены на бензин в Украине волнуют практически всех автомобилистов на фоне масштабного карантина и финансового кризиса. Однако эксперты прогнозируют в апреле снижения цен, даже при условии повышения курса доллара до 30 гривен.

По прогнозам экспертов, в апреле 2020 года цены на бензин упадут в среднем на 3 гривны за литр, а дизельное топливо - на 2,50 гривны. Если же курс доллара будет держаться на уровне 28 гривен, то можно ожидать еще большее понижение цен. Такой прогноз сделал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

Он отметил, что при курсе 28 гривен за доллар, цена бензина снизится на 4,2 гривны, а дизельного топлива – на 3,7 гривны. Сергей Куюн объяснил, что понижение цен могло бы быть и больше, но помешал обвал курса. Падение цен на нефть и нефтепродукты в мире могло бы спровоцировать в апреле понижение закупочных цен до 6 гривен за литр бензина и до 5,5 гривны для дизельного топлива.

Однако, по мнению эксперта, кроме обвала курса на цены повлиял и другой фактор – обвал продаж.

"Продажи по всем сетям уже провалились на 20%. Ситуация ухудшается с каждым днем и к апрелю это будет явно больше 30%. Параллельно растут затраты на эксплуатацию АЗС: индивидуальная доставка сотрудников на рабочее место, обеспечение средствами защиты, бесконечная дезинфекция помещений, прочие карантинные мероприятия. И ко всему – снижение выручки в кафе и магазинах", - объяснил Куюн.

Стоит отметить, что на многих украинских АЗС вынуждены были сократить продажу еды на вынос и оставить только стандартные полки с запакованными продуктами. И это – существенно сказывается на доходах.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с курсом доллара в Украине.