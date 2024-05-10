Це корисно для серця: кардіолог розвіяла популярний міф, у який всі вірять

Часто люди вважають, що захворювання серця й судин - це абсолютне протипоказання до будь-якої фізичної активності. Однак, насправді це не так.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку медичної спільноти "Бережи себе".
Європейська асоціація кардіологів зазначає, що фізична активність є помічною не лише для профілактики серцево-судинних хвороб, але й знижує ризик передчасної смерті у людей з уже встановленими захворюваннями.
Кардіолог Марія Павленко розповіла, що хвороби серця та судин бувають різними, тож і немає єдиних рекомендацій щодо фізичної активності, які б підійшли всім людям.
Щоб визначити, який рівень навантажень рекомендований у твоєму конкретному випадку, обов’язково звернись до свого лікаря.
Також варто прислухатись до свого тіла, починайте із невеликої інтенсивності, поступово збільшуючи темп та час активності. Зокрема, однією з найбільш універсальних та корисних видів активності є ходьба.
Американська асоціація серця та Американський коледж спортивної медицини рекомендує поєднувати аеробні (ходьба, плавання, прогулянка на велосипеді) та силові навантаження.
При проблемах з серцем та судинами, варто займатися спортом лише при дотриманні таких порад:
Найчастіше причиною цих захворювань є наша власна поведінка і звички. Паління, надмірне вживання алкоголю, нездорове харчування, брак фізичної активності.
Потрібно вести здоровий спосіб життя, обирати правильне харчування та регулярну фізичну активність.
Уникайте тютюнопаління, електронних пристроїв для паління, кальянів, адже під впливом тютюнового диму клітини крові налипають на стінки судин та утворюють тромби - а це може призвести до стенокардії, інфаркту або інсульту.
Регулярно вимірюйте кров’яний тиск та лікуйте гіпертонію за необхідності.
Розвивайте навички для ефективного зменшення стресу, такі як медитація, йога, глибоке дихання чи хобі, яке приносить радість.
До того ж, якщо в сім’ї є випадки серцево-судинних захворювань, важливо регулярно проходити консультацію в лікаря та вживати відповідні заходи для профілактики.
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