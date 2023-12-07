Відзначився своєю стійкістю. На війні проти Росії загинув відомий український гандболіст (фото)
На війні проти російських загарбників загинув український гандболіст Олександр Перепелиця. На передовій чоловік був бійцем полку "Азов", командиром мінометного взводу І роти спеціального призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі Комітету молоді та спорту ВРУ.
Що відомо про військового
Олександр з дитинства захоплювався спортом, а саме гандболом. У складі власної команди він Разом представляв рідне місто Роздільне в Одеській області на змаганнях різного рівня, грав на позиції захисника.
Вже перебуваючи на фронті, хлопець став командиром мінометного взводу І роти спеціального призначення в батальйоні "Азов".
Попри те, що Олександрові було лише 26 років, він до останнього залишався вірним присязі, виявляв стійкість та мужність. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Кремінна Луганської області Олександр Перепелиця загинув.
На його честь у рідному місті на Одещині започаткували Кубок з гандболу пам'яті Олександра Перепелиці.
Олександр Перепелиця (фото: t.me/kommolodsport)
Нагадаємо, що за час повномасштабної війни РФ проти України загинули понад 360 українських спортсменів та тренерів.
Раніше ми повідомляли про загибель працівника мерії Любліна на передовій в Україні.
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