"Це не дієта". Тренер Мандзяк розказав, чи допоможе схуднути інтервальне голодування

Інтервальне голодування (фастинг) - це дуже популярна зараз система харчування, яка, за словами експертів, допомагає скинути зайву вагу й оздоровити організм. Чи дійсно це так, чи призводить така схема до омолодження організму, як обіцяють деякі вчені та експерти?

На це питання в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна відповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Що думає український фітнес-тренер про інтервальне голодування

Віктор наголосив, що інтервальне голодування - це всього лише режим харчування, згідно з яким люди споживають їжу не протягом 15 годин, а протягом 8, 6, інколи навіть 4 годин.

"Це не є дієта, це просто режим харчування", - зазначив Мандзяк.

За його словами, інтервальне голодування буде сприяти довголіттю лише тоді, коли в організмі буде зменшуватись кількість жиру.

"А чи буде це - не просте питання. Тому що, коли людина голодує, наприклад, 16 годин, після цього проміжку вона дуже голодна та не виключено, що вона може з'їсти занадто багато", - повідомив тренер.

Таким чином, після довгого голодування тяга людини до калорійних продуктів може бути несамовита, а це спричинить переїдання жирними продуктами.

"Треба розуміти, що інтервальне голодування - це всього лише режим харчування і не є самостійною дієтою. Ви мусите знати, що їсти протягом дня, в незалежності від того, коли у вас харчове вікно", - резюмував Віктор.

Для довідки

Інтервальне голодування (англ. Intermittent Fasting, IF) - це підхід до харчування, який передбачає циклічне чергування періодів посту (голодування) з періодами прийому їжі.

Основні принципи інтервального голодування включають:

Періоди голодування

Під час цих періодів людина обмежує споживання їжі або повністю утримується від їжі протягом певного часу. Це може бути від 12 годин до 24 годин або більше, залежно від конкретного підходу до інтервального голодування.

Періоди прийому їжі (вікна харчування)

Це часові проміжки, коли людина може споживати їжу. Їх тривалість також може варіюватись від кількох годин до більш довгих періодів.

Типові методи інтервального голодування включають: