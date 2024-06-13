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Тренер назвав лайфхаки схуднення, про які ви могли не здогадуватись

Четвер 13 червня 2024 09:30
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Тренер назвав лайфхаки схуднення, про які ви могли не здогадуватись Як худнути за допомогою трьох способів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Люди, які хочуть схуднути, дуже часто забувають про способи втрати ваги, які здаються неочевидними.

Які є три дієвих лайфхаки схуднути, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Три способи схуднути

Їжте з невеликого посуду

На відчуття насичення і ситості впливає усвідомлення нами кількості спожитої їжі. Одна і та ж їжа в меншому посуді здається обʼємнішою. Налийте суп в меншу тарілку і він дасть тобі більше ситості.

Їжте перші страви

Вода нас не робить ситими, бо швидко покидає шлунок після споживання, та й калорій не містить в собі, щоб стимулювати різні гормони ситості (інсулін, GLP-1, лептин тощо). Але якщо вода міститься у перших стравах - то зовсім інша річ.

Супи ситні, а люди, що їх вживають, зазвичай стрункіші. Але не вживайте перші страви з майонезом та білим хлібом, бо тоді це зовсім не низькокалорійна їжа.

Вживайте більше клітковини

Овочі, фрукти, крупи і бобові містять в собі клітковину, яку ще недавно вважали чимось зайвим і непотрібним в раціоні - відходами.

Тепер ми знаємо, що клітковина оздоровлює, зокрема годує наших бактерії товстого кишечника, і дуже корисна для тих, хто хоче схуднути.

Клітковина знижує засвоюваність калорій і сприяє ситості через різні механізми, від затримки їжі в шлунку до складного механізму клубового гальма.

До цього ми писали, що дієтолог розказала, чому глікемічний індекс фруктів важливий.

Раніше ми повідомляли про 7 корисних фруктів та овочів, які треба їсти всім цього літа.

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