Це вражає! У мінералах з українського кварцового родовища знайшли мікроби віком 1,5 млрд років

Дослідники виявили мікроорганізми у порожнинах гранітних пегматитів Волинського родовища кварцу.

Виявилося, що ці мікроби жили в так званий "нудний" мільярд - період історії Землі приблизно 1,8 - 0,8 мільярда років тому. Для того періоду була характерна тектонічна та кліматична стабільність, а також розвиток еукаріотичних організмів.

Для живих істот того періоду було нехарактерно мати скелети, і вони швидко розкладалися. Зустріти зараз такі скам'янілості – вкрай рідкісне та незвичайне явище. Зазвичай мікроорганізми залишали по собі тільки відбитки з погано окресленою формою або залишки вуглецю.

У Житомирській області знайшли останки мікробів, що скам'янілі, які існували 1,5 млрд років тому (скриншот)

А на Житомирщині було виявлено тривимірні останки - внаслідок рідкісного процесу омивання мікробів багатим фтором та гідротермальними водами. Завдяки цим процесам зовнішня оболонка покрилася силікатом алюмінію та увічнила їхню форму в гранітних пегматитах.

Зразки були відправлені до лабораторії, де вчені розглядали скам'янілості за допомогою електронного мікроскопа, що сканує. Більшість мікроорганізмів виявилися ниткоподібними, діаметром від 10 до 200 мікрометрів.

Деякі мали вирости довжиною до міліметра і сегментацію, яка вказує на сидячий спосіб життя. Також було виявлено порожнисті та сферичні мікроби.

У Житомирській області знайшли останки мікробів, що скам'янілі, які існували 1,5 млрд років тому (скриншот)

Аналіз за допомогою інфрачервоної спектроскопії показав в скам'янілості хітозан, а мікроскопія виявила нанорозмірні включення вісмуту та телуру. Це показує, що у скам'янілості збереглися грибоподібні організми.

Наразі робота над вивченням скам'янілостей із давніми мікробами ще триває. Вчені підкреслюють, що отримані дані та подальші дослідження допоможуть їм отримати більше інформації про ранні форми життя на планеті.