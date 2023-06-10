Це точно не сподобається чоловікам під час сексу. Топ жіночих помилок

Заняття сексом дуже приємний природний процес, який хоча й даний нам інстинктивно, все одно потребує певних вмінь і навичок. Як чоловіки, так і жінки можуть робити деякі прикрі помилки, але не завжди мають сміливість про це поговорити.

Про жіночі промахи, які не подобаються чоловікам, пише Telegram Сексологія по-українськи.

Поцілунок взасос

Не всі чоловіки люблять надто розпусні поцілунки. Більшості не подобається, коли жінки буквально "жують" їхні губи.

Особливо уважно треба стежити за слиною. Ваш партнер може вам не сказати, але дуже слинявий поцілунок не те, що він від вас очікує.

Укуси та подряпини

Кусаючи коханця, ви уявляєте себе пристрасною хижачкою. Але будьте обережні з деякими чутливими місцями.

Наприклад, активно кусати соски чоловіка в пориві пристрасті не потрібно. Те ж саме стосується й більш інтимних і більш тендітних місць на тілі вашого коханця.

Сухі методики

Багато жінок забувають одне важливе правило: пестити чоловічий статевий орган руками "на суху" не можна. Це не приносить йому жодного задоволення.

Завжди додавайте силіконову змазку. Цей чарівний тюбик значно покращує якість сексу, тож його варто завжди тримати поруч.

Монотонність

Насправді на стовбурі статевого органа чоловіка як таких ерогенних зон немає. Тому пестити тільки його і чекати оргазму - безглуздо.

Використовуйте різні техніки під час пестощів, і ваш коханий отримає незабутнє задоволення.

Надмірна стимуляція

Найчутливіше місце - головка статевого члена. Тож нізащо не посилюйте натиск, не прискорюйте темп і вже тим паче не зачіпайте її зубами в пориві оральних пестощів.

Пам'ятайте, що найкращий спосіб досягти гармонії в сексі - розмовляти. Лише так ви навчитеся робити один одному найприємніше.