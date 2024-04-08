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Це "швидке" тренування вдома за лічені тижні видалить жир на животі

Понеділок 08 квітня 2024 16:23
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Це "швидке" тренування вдома за лічені тижні видалить жир на животі Фото: Як вдома позбавитися жиру на животі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Велика кількість жиру на животі може означати, що ви піддаєтеся підвищеному ризику таких небезпечних захворювань, як діабет і серцеві захворювання.

Як позбутися жиру на животі, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.

Чому жир на животі - це погано?

Жир на животі - це погано, оскільки це, швидше за все, означає, що у вас забагато вісцерального жиру - типу жиру, який знаходиться навколо органів.

Певна кількість вісцерального жиру необхідна для захисту та ізоляції органів, але його надлишок пов’язують із смертельними захворюваннями, такими як діабет 2 типу, серцеві захворювання та навіть рак.

Надлишок вісцерального жиру зазвичай проявляється як великий живіт.

На щастя, є певні вправи, як, спрямовані на усунення небажаного жиру на животі.

Як позбавитися жиру на животі

Одним із найефективніших способів скинути небажаний жир на животі є високоінтенсивне інтервальне тренування (HIIT).

Ці тренування включають короткі періоди високоінтенсивних або "вибухових" вправ, за якими слідують короткі періоди відновлення, які часто повторюються кілька разів протягом 20-30 хвилин.

Це особливо гарна новина для людей, які не мають багато вільного часу, оскільки тренування HIIT можна виконувати швидкими короткими серіями, і для цього також не потрібен абонемент у спортзал.

Дослідження, опубліковане в British Journal of Sports Medicine у ​​2022 році, виявило, що ця форма вправ "збільшує спалювання жиру більше, ніж аеробні вправи".

Дослідники з Університету Вікторії в Австралії пояснили, що HIIT має багато переваг не лише під час самих занять, але й завдяки посиленню спалювання жиру під час інших фізичних і повсякденних навантажень.

Це &quot;швидке&quot; тренування вдома за лічені тижні видалить жир на животіЦі тренування ви можете легко робити вдома (Скриншот)

Крім того, за їх словами, HIIT може бути важливим для покращення метаболічного здоров’я та боротьби з ожирінням.

Деякі вправи HIIT, які можна спробувати вдома, мають назву:

  • Альпіністи
  • Біг підтюпцем на місці
  • Присідання
  • Випади в стрибках
  • Бьорпі
  • Планка
  • Велосипедні скручування
  • Віджимання

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