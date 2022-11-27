Це серйозне захворювання може стати причиною безпліддя або перерваної вагітності

Ендометрит – це запальне захворювання слизової матки – ендометрія. До ендометриту може призвести грибкова, вірусне або бактеріальне ураження, а також інфекції, що передаються статевим шляхом.

Чому це захворювання таке небезпечне для жіночого здоров'я розповіла лікар зі Львова Вікторія П'єць на своїй Instagram-сторінці.

Як можна захворіти

через незахищений статевий акт (особливо під час менструацій);

під час спринцювання (якщо не стерильні речі);

через неправильну гігієну статевих органів;

не ретельна гігієна під час використання тампонів (брудні руки);

інфікування може статися під час пологів та абортах, маніпуляцій у порожнині матки;

тривале використання щоденних прокладок.

Який буває ендометрит

Ендометрит буває гострий та хронічний (хронічний зазвичай виникає у жінок у менопаузі). Також окремо виділяють післяпологовий ендометрит.

Хронічний ендометрит може протікати тривалий час безсимптомно, а може турбувати виділення з піхви або біль унизу живота.

Як діагностують ендометрит?

Це робиться шляхом гістероскопії з біопсією.

Лікують ендометрит гінекологи.

Профілактика ендометриту: