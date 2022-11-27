Це серйозне захворювання може стати причиною безпліддя або перерваної вагітності
Ендометрит – це запальне захворювання слизової матки – ендометрія. До ендометриту може призвести грибкова, вірусне або бактеріальне ураження, а також інфекції, що передаються статевим шляхом.
Чому це захворювання таке небезпечне для жіночого здоров'я розповіла лікар зі Львова Вікторія П'єць на своїй Instagram-сторінці.
Як можна захворіти
- через незахищений статевий акт (особливо під час менструацій);
- під час спринцювання (якщо не стерильні речі);
- через неправильну гігієну статевих органів;
- не ретельна гігієна під час використання тампонів (брудні руки);
- інфікування може статися під час пологів та абортах, маніпуляцій у порожнині матки;
- тривале використання щоденних прокладок.
Який буває ендометрит
Ендометрит буває гострий та хронічний (хронічний зазвичай виникає у жінок у менопаузі). Також окремо виділяють післяпологовий ендометрит.
Хронічний ендометрит може протікати тривалий час безсимптомно, а може турбувати виділення з піхви або біль унизу живота.
Як діагностують ендометрит?
Це робиться шляхом гістероскопії з біопсією.
Лікують ендометрит гінекологи.
Профілактика ендометриту:
- щорічні профілактичні огляди у гінеколога;
- використання бар'єрних методів контрацепції;
- відмова від використання щоденних прокладок на постійній основі;
- ретельна гігієна статевих органів;
- відмова від спринцювання;
- під час вагітності, запитайте свого гінеколога аналіз на флору і зокрема стрептокок В.
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