Это серьезное заболевание может стать причиной бесплодия или прерванной беременности

Эндометрит - это воспалительное заболевание слизистой матки - эндометрия. К эндометриту может привести грибковое, вирусное или бактериальное поражение, а также инфекции передающиеся половым путем.

Почему это заболевание так опасно для женского здоровья рассказала врач из Львова Виктория Пьец на своей Instagram-странице.

Как можно заболеть

из-за незащищенного полового акта (особенно во время менструаций);

во время спринцевания (если не стерильные принадлежности);

из-за неправильной гигиены половых органов;

не тщательная гигиена при использовании тампонов (грязные руки);

инфицирование может произойти во время родов и абортах, манипуляций в полости матки;

продолжительное использование ежедневных прокладок.

Какой бывает эндометрит

Эндометрит бывает острый и хронический (хронический обычно возникает у женщин в менопаузе). Также отдельно выделяют послеродовой эндометрит.

Хронический эндометрит может протекать длительно бессимптомно, а может беспокоить выделение из влагалища или боль внизу живота.

Как диагностируют эндометрит?

Это делается путем гистероскопии с биопсией.

Лечат эндометрит гинекологи.

Профилактика эндометрита: