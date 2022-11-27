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Это серьезное заболевание может стать причиной бесплодия или прерванной беременности

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Воскресенье 27 ноября 2022 19:02
Это серьезное заболевание может стать причиной бесплодия или прерванной беременности Фото: Врач назвала серьезное заболевание, которое отразится на женском здоровье (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Эндометрит - это воспалительное заболевание слизистой матки - эндометрия. К эндометриту может привести грибковое, вирусное или бактериальное поражение, а также инфекции передающиеся половым путем.

Почему это заболевание так опасно для женского здоровья рассказала врач из Львова Виктория Пьец на своей Instagram-странице.

Как можно заболеть

  • из-за незащищенного полового акта (особенно во время менструаций);
  • во время спринцевания (если не стерильные принадлежности);
  • из-за неправильной гигиены половых органов;
  • не тщательная гигиена при использовании тампонов (грязные руки);
  • инфицирование может произойти во время родов и абортах, манипуляций в полости матки;
  • продолжительное использование ежедневных прокладок.

Какой бывает эндометрит

Эндометрит бывает острый и хронический (хронический обычно возникает у женщин в менопаузе). Также отдельно выделяют послеродовой эндометрит.

Хронический эндометрит может протекать длительно бессимптомно, а может беспокоить выделение из влагалища или боль внизу живота.

Как диагностируют эндометрит?
Это делается путем гистероскопии с биопсией.

Лечат эндометрит гинекологи.

Профилактика эндометрита:

  • ежегодные профилактические осмотры у гинеколога;
  • использование барьерных методов контрацепции;
  • отказ от использования ежедневных прокладок на постоянной основе;
  • тщательная гигиена половых органов;
  • отказ от спринцевания;
  • во время беременности, спросите своего гинеколога анализ на флору и в частности стрептококк В.

Читайте также, что нельзя делать перед визитом к гинекологу.

Раньше мы сообщали, когда делать тест на беременность, чтобы получить самый точный результат.

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