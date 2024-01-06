"Це подарунки, а не корупція". У Києві вчителька збирала з батьків гроші та цькувала дітей, які не здавала їх

З чого все починалося

1 вересня син Ольги пішов до першого класу в ліцей №51 у Києві. Тут батькам відразу повідомили про сталу практику отримання вчителькою грошей від батьків.

"Батьківського комітету не було, але було визначено особу відповідальну за збір грошей, яка безпосередньо контактувала з вчителькою та через яку та озвучувала іншим батькам свої побажання", - розповідає мама.

"Забаганки" вчительки у школі (скриншоти: Ольга Мішина/Батьки SOS)

До війни, тобто у 2021/2022 навчальному році, вчительці дарували суми від 3 000 до 5 000 гривень. Проте після початку повномасштабної війни все змінилося, і не на кращу сторону.

Вчителька виїхала до Німеччини й продовжила працювати онлайн через Zoom. Тому педагог надала свої банківські реквізити, й наступні рази отримала такі надходження:

22 грудня 2022 року - 8 141 гривня

19 лютого 2023 року - 11 500 гривень

8 березня 2023 року - 3 726 гривень

Суми "подарунків" учительці під час війни (скриншоти: Ольга Мішина/Батьки SOS)

Цькування дітей, чиї батьки не здали гроші

Ольга з сином не виїжджали з України, й у 2022/2023 навчальному році продовжили відвідувати другий клас у тому самому ліцеї.

"У цей період я повідомила особі, відповідальній за збір грошей, про те, що відмовляюся сплачувати гроші на подарунки вчительці, що надалі викликало дискримінаційні прояви з боку вчительки щодо мого сина, а також її упереджене ставлення до нього", - продовжує розповідь мама.

Перед навчальним 2023/2024 роком вчителька повернулася в Україну. Ще 1 вересня вона відразу посадила сина Ольги за останню парту та почала нав’язувати себе як репетитора.

На День вчителя у 2023 році батьки зібрали 3 000 гривень як подарунок для вчительки. Проте вона відмовилася від цих грошей і сказала, що хоче, аби кожен із батьків окремо зробив їй фінансовий подарунок. Ольга не зробила цього.

У жовтні вчителька заявила жінці, що її син "інклюзивна дитина". Пізніше були й інші прояви цькування. Наприклад, усіх дітей фотографують з їхніми виробами, а сина Ольги педагог просто ігнорувала.

Вчителька почала цькувати сина Ольги за те, що та не робить "подарунків" (скриншоти: Ольга Мішина/Батьки SOS)

"Вчителька посадила його за окрему парту впритул до дошки, відокремивши від усіх дітей, що призвело до пригнічення психологічного стану мого 8-річного сина та до небажання відвідувати ліцей", - пише Ольга.

Вчителька почала цькувати сина Ольги за те, що та не робить "подарунків" (скриншоти: Ольга Мішина/Батьки SOS)

Коли дитина навідріз відмовилася йти до ліцею, жінка подала заяву на переведення сина до іншого класу, заява була задоволена.

Це не корупція, це подарунки"

Під час відвідин Ольгою директора ліцею до діалогу приєдналася й учителька.

"За моєї згоди директор запросила приєднатися до нашої розмови вчительку, яка підтвердила отримання грошей від батьків, але наполягала на тому, що вважає отримання цих грошей від батьків подарунками, а не корупцією", - переказує Ольга.

Жінка написала заяву до Міносвіти 30 листопада 2023 року. Після того, як заява місяць пролежала, її направили на розгляд до Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМДА.

"Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації отримало заяву 04.12.2023. Під час телефонної розмови 02.01.2024 виконавець повідомила, що відповідь віднесли на Укрпошту 25.12.2023, але вона досі не надійшла на моє поштове відділення", - зазначає жінка.

Національна поліція України отримала заяву Ольги 29 листопада 2023 року. Понад місяць за номерами телефонів канцелярії ніхто не відповідає. На електронне звернення жінки від 25 грудня з проханням проінформувати про стан виконання заяви відповіді немає.

Чи законно здавати гроші в школі

За утримання та розвиток навчального закладу відповідає його засновник, проте школа також може отримати благодійну допомогу від охочих.

Допомогу у вигляді коштів треба перераховувати чи в безготівковій формі на спеціальний казначейський рахунок закладу освіти, чи в касу. Якщо каси в закладах освіти відсутні, вони можуть бути в органах управління освітою.

Ви повинні пам'ятати, що передача неоприбуткованих готівкових коштів є незаконною та заборонена.

Як законно передати гроші до школи: