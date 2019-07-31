Це перемога: в сети подняли на смех "антиковровую операцию" Укрзализныци

Пользователи сети смеются над отменой ковровых покрытий, указывая на то, что лучше бы починили кондиционеры
В Укразализныце сообщили о решении отменить ковровые покрытия в поездах, но не во всех. Под "антиковровую операцию" попали поезда "Интерсити", "Региональный экспресс" и "Региональный поезд". Об этом ведомство сообщило на своей Facebook-странице.
Отмечается, что это сделано по инициативе Александра Рудоманова.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такое решение Укрзализныци. Люди считают, что в поездах есть более серьезные проблемы, чем ковровые покрытия, например, неработающие кондиционеры и грязные туалеты.
Скриншот комментариев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Скриншот комментариев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Украинцы пишут, что ковры в поездах - это далеко не одна проблема. Есть еще грязные подушки и "винтажные краны".
Скриншот комментариев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Как мы ранее писали, в электричке "Укрзализныци" произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар, после чего поезд остановили в лесополосе и из вагонов выбежали пассажиры. В сети опубликовали соответствующие фото.
Также мы писали о том, что в Киеве недавно произошел вопиющий инцидент - на вокзале на ребенка упало окно вагона поезда. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался небольшой царапиной и испугом.