Це не нормально: психолог назвала важливий сигнал організму, що щось не так

Причини поганого настрою

Психолог Олена Сердюк розповіла, що причиною поганого настрою у людини можуть бути не тільки проблеми із ментальним здоровʼям, а і, наприклад, симптоми захворювання щитоподібної залози.

Тому якщо ви окрім роздратованості, суму, апатії чи тривожності спостерігаєте ще інші симптоми. Важливо звернутися до сімейного лікаря, аби виключити ймовірність хвороби.

Якщо ви відчуваєте тривалу апатію, тривожність, сум, роздратованість, гнів чи агресію і не розумієте з яких причин - це вже є підставою аби звернутись до психолога. Він допоможе впоратись зі стресовими подіями, проблемами, заплутаними думками і зрозуміти, що з вами відбувається.

До того, якщо ви будете діяти комплексно: уважними до свого стану, відвідуватиме сімейного лікаря та, за потреби, психолога - це допоможе розуміти причину проблеми і вирішити питання, а не просто приглушити симптоми.

Це призведе до депресії

Поганий настрій - це також найочевидніша ознака депресії. Часто люди, які страждають від депресії, мають низьку самооцінку та почуття негідності.

Поганий настрій може бути гіршим вранці. Це явище називається "добовий хід" і він "спонукає" вранці почуватися набагато гірше, ніж ввечері.

Часто цей стан супроводжується так званим "перемикачем". Це коли, наприклад, після 14.00 ви раптом відчуваєте зміну настрою, наче хтось перемкнув вимикач.

Багато людей з депресією мають порушення сну. Деякі сплять забагато через постійну втому, але неспання є більш поширеним.

Іноді людям важко заснути, але частіше вони прокидаються близько 4-ї ранку та не можуть заснути.