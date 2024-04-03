Це називають хворобою 21 століття: лікар розповіла про серйозний стан

Самотність часто називають хворобою 21 століття. Такий стан навіть називають "гострою загрозою глобальному здоров’ю" і порівнюють його вплив на організм до 10-15 цигарок на день.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Що таке самотність

Психотерапевт Анна-Марія Бресешер розповіла, що самотність - це суб’єктивний емоційний стан людини, коли ми відчуваємо біль через відсутність близьких зв’язків.

Буває й так, що ми обираємо побути наодинці. І тоді йдеться про усамітнення - спосіб, у який ми беремо дистанцію з соціальним середовищем заради задоволення інших потреб.

У такі моменти людина може відчувати не самотність, а навпаки - сповненість сенсами, спокоєм та гармонією.

Наодинці ми можемо бути як задоволеними, так і глибоко нещасними. Важливо те, чи залишається відкритим шлях назад до інших.

Почуття належності має ключове значення для відчуття сенсу власного життя. Проте всі ми маємо різний ступінь вираженості цієї потреби: комусь достатньо родинного кола, іншим - друзів, професійної чи віртуальної спільноти.

Такий стан також часто пов’язаний саме з переживанням того, що світ ніби не бачить нас, не відчуває потреби в нашій присутності, чудово міг би обійтися й без нас.

Самотність ще пов’язана з довірою. Коли ми не довіряємо іншим, то стаємо обережнішими в тому, що кажемо та робимо, менш безпосередніми та спонтанними, менш відкритими.

Як це впливає на здоров’я

Страждає від відчуття самотності як фізичний, так і психологічний вплив на здоров’я:

підвищується ризик розвитку серцево-судинних хвороб та інших хронічних захворювань

погіршується якість сну

зростає кількість гормонів стресу

прискорюються процеси старіння

Самотність також пов’язують із тривогою, депресією, підвищеним ризиком самогубств та деменцією.

Коли людина відчуває самотність, то деякі симптоми депресії зростають.

Як можна допомогти собі

Визнавати такий стан може бути дуже неприємно й навіть соромно, адже певною мірою йдеться про те, що наше соціальне життя незадовільне або ми не маємо великої значущості для оточення.

Часто навіть люди намагаються приховати свою самотність від інших і навіть від самих себе.

Помічними у такій ситуації можуть стати такі питання до себе:

У яких конкретних ситуаціях або в який час доби я відчуваю себе найбільш самотньо?

Чи є у мене якісь соціальні зв’язки, до яких я можу звернутися по підтримку?

Чи активно я займаюся тими речами, які приносять мені радість і задоволення?

Чи є в моєму житті якісь закономірності чи тригери, які сприяють почуттю самотності?

Чи були в моєму житті нещодавно серйозні зміни, які могли вплинути на моє відчуття зв’язку з іншими?

Чи намагаюся я відволіктися від своїх почуттів у розвагах та роботі?

Чи маю я реалістичні очікування щодо інших людей і того, як вони мають поводитись зі мною?

Чи докладаю я зусиль, щоб будувати та підтримувати стосунки або ж відмовляюся від соціальних можливостей?

Психотерапевт зазначила, що подібні питання можуть допомогти краще зрозуміти причину самотності.