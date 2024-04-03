Это называют болезнью 21 века: врач рассказала о серьезном состоянии

Одиночество часто называют болезнью 21 века. Такое состояние даже называют "острой угрозой глобальному здоровью" и сравнивают его влияние на организм до 10-15 сигарет в день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Что такое одиночество

Психотерапевт Анна-Мария Бресешер рассказала, что одиночество - это субъективное эмоциональное состояние человека, когда мы испытываем боль из-за отсутствия близких связей.

Бывает и так, что мы выбираем побыть наедине. И тогда речь идет об уединении - способе, в который мы берем дистанцию с социальной средой ради удовлетворения других потребностей.

В такие моменты человек может ощущать не одиночество, а наоборот - полноту смыслов, спокойствия и гармонии.

Наедине мы можем быть как удовлетворены, так и глубоко несчастны. Важно то, остается ли открытым путь к другим.

Чувство принадлежности имеет ключевое значение для чувства смысла своей жизни. Однако все мы имеем разную степень выраженности этой потребности: кому достаточно семейного круга, другим - друзей, профессионального или виртуального сообщества.

Такое состояние также часто связано именно с переживанием того, что мир будто бы не видит нас, не чувствует потребности в нашем присутствии, прекрасно мог обойтись и без нас.

Одиночество еще связано с доверием. Когда мы не доверяем другим, становимся осторожнее в том, что говорим и делаем, менее непосредственными и спонтанными, менее открытыми.

Как это влияет на здоровье

Страдает от ощущения одиночества как физическое, так и психологическое влияние на здоровье:

повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний

ухудшается качество сна

растет количество гормонов стресса

ускоряются процессы старения

Одиночество также связывается с тревогой, депрессией, повышенным риском самоубийств и деменцией.

Когда человек чувствует одиночество, некоторые симптомы депрессии возрастают.

Как можно помочь себе

Признавать такое состояние может быть очень неприятно и даже стыдно, ведь в известной мере речь идет о том, что наша социальная жизнь неудовлетворительна или у нас нет большой значимости для окружающих.

Часто даже люди пытаются скрыть свое одиночество от других и даже самих себя.

Помощными в такой ситуации могут стать следующие вопросы:

В каких конкретных ситуациях или в какое время суток я чувствую себя наиболее одиноко?

Есть ли у меня какие-нибудь социальные связи, к которым я могу обратиться за поддержкой?

Активно ли я занимаюсь теми вещами, которые доставляют мне радость и удовольствие?

Есть ли в моей жизни какие-то закономерности или триггеры, способствующие чувству одиночества?

Были ли в моей жизни недавно серьезные изменения, которые могли повлиять на мое чувство связи с другими?

Пытаюсь ли я отвлечься от своих чувств в развлечениях и работе?

Есть ли у меня реалистические ожидания относительно других людей и того, как они должны обращаться со мной?

Прилагаю ли я усилия, чтобы строить и поддерживать отношения или отказываюсь от социальных возможностей?

Психотерапевт отметила, что подобные вопросы могут помочь лучше понять причину одиночества.