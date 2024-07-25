Це найбільш запилена річ у кімнаті! Як почистити абажур за кілька хвилин

Ви знаєте, яка річ у кімнаті впевнено входить до числа найпильніших? Абажур! Чистять його зазвичай дуже рідко, а пил осідає на ньому постійно. Тож як відчистити абажур та відновити його як декоративну, так і функціональну роль?
РБК-Україна (проект Styler) підготувало повну інструкцію, як чистити абажур, включаючи деякі несподівані способи підтримання його у чистоті.
Використовуйте пір'яний або мікрофібровий піпідастр для видалення пилу, волосся, лупи та інших домашніх забруднень з абажура. Працюйте зверху вниз, щоб уникнути повторного осідання пилу на вже очищені поверхні.
Додайте очищення абажурів до вашого регулярного прибирання пилососом. Використовуйте м’яку насадку для оббивки та обережно видаляйте бруд і пил з абажура, працюючи зверху вниз. Уникайте цього методу для абажурів з делікатною бахромою, щоб уникнути пошкоджень.
Липкий валик - ще один зручний спосіб видалення пилу з абажурів, особливо якщо у вас є домашні тварини. Він ефективно збирає пух і лупу. Однак, будьте обережні з паперовими та іншими делікатними абажурами, щоб уникнути їх пошкодження.
Використовуйте фен на найнижчих налаштуваннях температури та повітряного потоку для видалення пилу з абажура. Цей метод не підходить для абажурів з прикрасами, оскільки тепло може пошкодити клей, що тримає прикраси.
Складчасті абажури можуть бути складними для очищення, але чистий пензлик з м'якою щетиною може допомогти видалити пил з важкодоступних місць між складками.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Southern Living, Martha Stewart, Better Homes and Gardens.