Це наша сучасна історія: гравець "Шахтаря" Дмитро Криськів розповів про виставку "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних"

"Відео та голосові спогади людей викликають багато почуттів. Ти бачиш все те, що відбулося не на твоїх очах. Ти переносишся в історії інших людей, ти відчуваєш жах, який вони пережили", - ділиться враженнями Дмитро.

Він народився у Харкові, був там на початку повномасштабного вторгнення. У місті, яке нищить ворог, лишаються його батьки. Дмитро каже, що і сам був би там, якби не займався футболом… Хвилювання за рідних та своє місто перекликаються з його емоційними враженнями від виставки.

"ГОЛОСИ - це велика й важлива робота багатьох фахівців. Про події в Україні треба говорити. Це наша сучасна історія. Не можна просто так забути людей, зокрема тих, хто втратив життя. Кожен має робити свій внесок у нашу велику перемогу. Закликаю всіх - допомагайте, де можете", - наголошує Дмитро.

Виставка ГОЛОСИ відкрита для відвідувачів до 26 травня 2024 року у Музеї історії міста Києва за адресою: Богдана Хмельницького, 7. Вхід безкоштовний. Кураторська екскурсія відбудеться у суботу о 15:00, вона теж безкоштовна.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова є найбільшим у світі архівом історій українців про війну та зібрав вже понад 100 тисяч свідчень з перших вуст. Розкажіть свою історію на порталі https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії Фонду 0 (800) 509 001.