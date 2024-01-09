Це лікарська настойка допоможе зміцнити імунітет при грипі та ГРВІ: легко зробити вдома

Лікарська настойка може ефективно полегшити симптоми застуди та грипу, такі як нежить, кашель, лихоманка та м'язові болі. Такий напій можна придбати у готовому вигляді, але ви можете приготувати його самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Strona Zdrowia.

Чи корисна настойка при застуді?

Настоянка спецій, фруктів та лікарських рослин - засіб, що сприяє лікуванню застуди та грипу. У такому вигляді можна забезпечити організм концентрованою дозою підтримуючих речовин, що полегшують симптоми, стимулюють імунну систему та допомагають боротися із хвороботворними мікроорганізмами.

Однак слід пам'ятати, що як алкогольний напій настойку слід вживати невеликими порціями та в помірних кількостях, оскільки в надлишку вона може утруднити одужання. Надлишок алкоголю пригнічує діяльність імунної системи, тому варто дотримуватись доз, рекомендованих рецептами чи виробником того, чи іншого продукту.

Також варто вибирати варіанти з нижчим вмістом цукру або навіть без нього, щоб обмежити несприятливі наслідки прийому надто великої кількості. При лікуванні настойкою слід враховувати загальні протипоказання (вагітність, годування груддю, неповнолітній вік, застосування препаратів, що взаємодіють з етанолом), а також специфічні протипоказання щодо сировини, що використовується.

Рецепт лікарської настойки

Хорошу настойку від застуди можна приготувати з того, що є вдома. До найефективніших засобів проти респіраторних інфекцій належить часник, який є основою настоянки Тибету.

Спосіб приготування:

Добре промийте часник.

Подрібніть його за допомогою дерев'яної товкачки. Не рекомендується використовувати металеві ножі та ємності. Готову масу, приблизно 200 г, перекладіть у банку і залийте спиртом (тільки не горілкою або самогоном).

Герметично закрийте ємність, струсіть.

Зберігайте у прохолодному темному місці 10 днів. Відфільтруйте рідину крізь марлеву тканину.

Відіжміть. Перелийте в інший посуд і дайте настоятися ще 3-4 дні.

Для довідки

Вперше рецепт часникової настоянки було виявлено експедицією ЮНЕСКО у 1971 році. Після численних досліджень під керівництвом ООН було науково підтверджено її цілющу силу.

Часникова настоянка бореться з жировими відкладеннями, нормалізує обмін речовин, очищає організм від шлаків та токсинів. Також вона стимулює роботу головного мозку, серцево-судинної та дихальної системи. Недарма цей продукт називають еліксиром молодості та довголіття.

Незважаючи на те, що часник - найпотужніший активізатор різних процесів в організмі людини, його не можна приймати: дітям до 12 років; епілептикам; при захворюваннях шлунково-кишкового тракту; при хворобах печінки та нирок; під час вагітності та грудного вигодовування; при аденомі передміхурової залози; при онкологічних захворюваннях