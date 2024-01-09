Это лекарственная настойка поможет укрепить иммунитет при гриппе и ОРВИ: легко сделать дома

Лекарственная настойка может эффективно облегчить симптомы простуды и гриппа, такие как насморк, кашель, лихорадка и мышечные боли. Такой напиток можно купить в готовом виде, но вы можете приготовить его самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Полезна ли настойка при простуде?

Настойка специй, фруктов и лекарственных растений - средство, способствующее лечению простуды и гриппа. В таком виде можно обеспечить организм концентрированной дозой поддерживающих веществ, облегчающих симптомы, стимулирующих иммунную систему и помогающих бороться с болезнетворными микроорганизмами.

Однако следует помнить, что как алкогольный напиток настойку следует употреблять небольшими порциями и в умеренных количествах, поскольку в избытке она может затруднить выздоровление. Избыток алкоголя угнетает деятельность иммунной системы, поэтому стоит придерживаться доз, рекомендованных рецептами или производителем того или иного продукта.

Также стоит выбирать варианты с более низким содержанием сахара или даже без него, чтобы ограничить неблагоприятные последствия приема слишком большого количества. При лечении настойкой следует учитывать общие противопоказания (беременность, кормление грудью, несовершеннолетний возраст, применение препаратов, взаимодействующих с этанолом), а также специфические противопоказания, касающиеся используемого сырья.

Рецепт лекарственной настойки

Хорошую настойку от простуды можно приготовить из того, что есть дома. К наиболее эффективным средствам против респираторных инфекций относится чеснок, который является основой тибетской настойки.

Способ приготовления:

Хорошо промойте чеснок.

Измельчите его с помощью деревянной толкушки. Не рекомендуется использовать металлические ножи и емкости. Готовую массу, примерно 200 г переложите в банку и залейте спиртом (только не водкой или самогоном).

Герметично закройте емкость, встряхните.

Настаивайте в прохладном, темном месте 10 дней. Отфильтруйте жидкость сквозь марлевую ткань.

Отожмите. Перелейте в другую посуду и дайте настояться еще 3-4 дня.

Для справки

Впервые рецепт чесночной настойки был обнаружен экспедицией ЮНЕСКО в 1971 году. После многочисленных исследований под руководством ООН было научно подтверждено ее целебную силу.

Чесночная настойка борется с жировыми отложениями, нормализует обмен веществ, очищает организм от шлаков и токсинов. Также она стимулирует работу головного мозга, сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Недаром этот продукт называют эликсиром молодости и долголетия.

Несмотря на то, что чеснок - мощнейший активизатор различных процессов в организме человека, его нельзя принимать: детям до 12 лет; эпилептикам; при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; при болезнях печени и почек; во время беременности и грудного вскармливания; при аденоме предстательной железы; при онкологических заболеваниях.