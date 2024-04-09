ua en ru
Вт, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Це не корисно: фермер розвіяв популярні міфи про побілку дерев

Вівторок 09 квітня 2024 10:53
UA EN RU
Це не корисно: фермер розвіяв популярні міфи про побілку дерев Чи корисно білити дерева (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Побілка дерев - це процедура, яку усі проводять двічі на рік. Перший раз це робиться восени - для захисту дерев від морозів, а другий раз - навесні. Однак, навколо цього процесу виникло багато міфів.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи справді побілка дерев допомагає захистити їх від шкідників.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: TikTok-сторінка "Вільного фермера" та сайт "Моуа osvita".

Поширені міфи

"Побілка дерев - це корисно"

За словами фермера, насправді побілка перешкоджає газообміну, порушує баланс вологи та не пропускає світло.

Дерева слабшають, обмін поживних речовин сповільнюється, що призводить до відмирання кореневої системи. Підвищення кислотності кори стає причиною і її руйнування.

Через це навесні дерева погано прокидають та відстають у розвитку.

Важливо пам'ятати, що шкідників вбиває лише купорос чи препарати, а не побілка.

"Білити - це гарно"

Однак, дерева гарні і без вапна. У всьому світі дерева не білять та не кронують.

У більшості випадків білять ще й бордюри, які перебувають в дуже плачевному стані - похилені, надщерблені, поламані, частково відсутні. Але цікаво те, що коли їх побілити, то всі недоліки стають ще помітнішими і це виглядає жахливо.

Крім того, після побілки скрізь залишається хляпанина. А після першого дощу, вапно з бордюрів, дерев та всього іншого змиває вода і все це тече вулицями, утворюючи біле вапняне болото.

"Це створює атмосферу свята"

Атмосферу свята в місті створюють квіти, зелень, газони, доглянуті алеї та доріжки.

Симулювання благоустрою замість реальної роботи не приносить місту жодної користі і не створює святкову атмосферу.

Міста виглядають краще з не побіленими деревами.

Це не корисно: фермер розвіяв популярні міфи про побілку деревЦентральний парк в Нью-Йорку з не побіленими деревами (кард з відео)

@my_ukrainian_dream

Будете сумувати за побілкою?)

оригінальний звук - Вільний Фермер

Раніше ми повідомляли, що зробити, щоб черешня не стала червивою.

Також ми писали, як відлякати птахів від плодових дерев.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дерева Сад і огород Фермери
NEWS
Кадрові зміни в ЗСУ. Звільнено командувачів ОК "Південь" та "Захід", - джерела
Кадрові зміни в ЗСУ. Звільнено командувачів ОК "Південь" та "Захід", - джерела