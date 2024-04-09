Це не корисно: фермер розвіяв популярні міфи про побілку дерев

Побілка дерев - це процедура, яку усі проводять двічі на рік. Перший раз це робиться восени - для захисту дерев від морозів, а другий раз - навесні. Однак, навколо цього процесу виникло багато міфів.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: TikTok-сторінка "Вільного фермера" та сайт "Моуа osvita".

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи справді побілка дерев допомагає захистити їх від шкідників.

Поширені міфи

"Побілка дерев - це корисно"

За словами фермера, насправді побілка перешкоджає газообміну, порушує баланс вологи та не пропускає світло.

Дерева слабшають, обмін поживних речовин сповільнюється, що призводить до відмирання кореневої системи. Підвищення кислотності кори стає причиною і її руйнування.

Через це навесні дерева погано прокидають та відстають у розвитку.

Важливо пам'ятати, що шкідників вбиває лише купорос чи препарати, а не побілка.

"Білити - це гарно"

Однак, дерева гарні і без вапна. У всьому світі дерева не білять та не кронують.

У більшості випадків білять ще й бордюри, які перебувають в дуже плачевному стані - похилені, надщерблені, поламані, частково відсутні. Але цікаво те, що коли їх побілити, то всі недоліки стають ще помітнішими і це виглядає жахливо.

Крім того, після побілки скрізь залишається хляпанина. А після першого дощу, вапно з бордюрів, дерев та всього іншого змиває вода і все це тече вулицями, утворюючи біле вапняне болото.

"Це створює атмосферу свята"

Атмосферу свята в місті створюють квіти, зелень, газони, доглянуті алеї та доріжки.

Симулювання благоустрою замість реальної роботи не приносить місту жодної користі і не створює святкову атмосферу.

Міста виглядають краще з не побіленими деревами.

Центральний парк в Нью-Йорку з не побіленими деревами (кард з відео)