Це не корисно: фермер розвіяв популярні міфи про побілку дерев
Побілка дерев - це процедура, яку усі проводять двічі на рік. Перший раз це робиться восени - для захисту дерев від морозів, а другий раз - навесні. Однак, навколо цього процесу виникло багато міфів.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи справді побілка дерев допомагає захистити їх від шкідників.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: TikTok-сторінка "Вільного фермера" та сайт "Моуа osvita".
Поширені міфи
"Побілка дерев - це корисно"
За словами фермера, насправді побілка перешкоджає газообміну, порушує баланс вологи та не пропускає світло.
Дерева слабшають, обмін поживних речовин сповільнюється, що призводить до відмирання кореневої системи. Підвищення кислотності кори стає причиною і її руйнування.
Через це навесні дерева погано прокидають та відстають у розвитку.
Важливо пам'ятати, що шкідників вбиває лише купорос чи препарати, а не побілка.
"Білити - це гарно"
Однак, дерева гарні і без вапна. У всьому світі дерева не білять та не кронують.
У більшості випадків білять ще й бордюри, які перебувають в дуже плачевному стані - похилені, надщерблені, поламані, частково відсутні. Але цікаво те, що коли їх побілити, то всі недоліки стають ще помітнішими і це виглядає жахливо.
Крім того, після побілки скрізь залишається хляпанина. А після першого дощу, вапно з бордюрів, дерев та всього іншого змиває вода і все це тече вулицями, утворюючи біле вапняне болото.
"Це створює атмосферу свята"
Атмосферу свята в місті створюють квіти, зелень, газони, доглянуті алеї та доріжки.
Симулювання благоустрою замість реальної роботи не приносить місту жодної користі і не створює святкову атмосферу.
Міста виглядають краще з не побіленими деревами.
Центральний парк в Нью-Йорку з не побіленими деревами (кард з відео)
@my_ukrainian_dream
Будете сумувати за побілкою?)оригінальний звук - Вільний Фермер
Раніше ми повідомляли, що зробити, щоб черешня не стала червивою.
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