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"Це концентрат поживних речовин". Дієтолог розповіла, чим корисна печінка та кому її їсти не можна

П'ятниця 29 березня 2024 08:30
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"Це концентрат поживних речовин". Дієтолог розповіла, чим корисна печінка та кому її їсти не можна Фото: Чим кориcна печінка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Оксана Скиталінська

Те, що печінка є "суперфудом", небагато хто знає. До цього часу є люди, які вірять у міфи про шкідливість вживання печінки, нібито вона накопичує шкідливі речовини. Але все навпаки, печінка - це концентрат поживних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook дієтолога Оксани Скиталінської.

Чим так корисна печінка

Експерт зазначила, що печінка - це супер відновлювач тіла. Коли ви слабкі, втомлені, часто хворієте, маєте хронічні захворювання - частіше їжте страви з печінки.

В ній багато вітамінів групи В

Особливо В16, В6, В9, В12 та інших. Їхня присутність нормалізує обмін речовин, сприяє виробленню енергії, позитивно впливає на роботу мозку, сповільнює його старіння.

Поєднання трьох вітамінів

В6, В9, В12 захищають організм від накопичення токсичної амінокислоти гомоцистеїну, яка руйнує судини, і тим самим, захищають від інфарктів та інсультів.

Містить так звані ліпотропні фактори (холін, інозитол), які запобігають накопиченню жиру в клітинах печінки (стеатозу печінки); накопиченню холестерину в судинах, полегшують роботу серцевого мʼяза (міокарда).

Багата "загоювальними" та "відновлювальними" молекулами

Вітаміном А, залізом, всіма амінокислотами, а також мікроелементами, такими, як мідь,цинк, селен, хром та інші, при дефіциті яких порушуються життєво важливі процеси обміну речовин, такі, як вироблення гормонів щитовидної залози, підшлункової (інсуліну) та інші. Вживання страв з печінки корисне для здоровʼя шкіри, кісток та сітківки.

Печінка багата холестерином, але від 100 грамів страви з печінкою синтез вашого власного "хорошого" холестерину лише покращиться, бо однією з причин порушень холестеринового обміну, накопичення жиру в нашій власній печінці є не присутність холестерину в їжі, а надмірне захоплення солодощами, зокрема тими, які містять фруктозу, сидяче життя, куріння, алкоголь.

Печінка є незамінним компонентом харчування при залізодефіцитній анемії

Щоб залізо краще засвоювалося, страву з печінки добре поєднати із чимось кислим і багатим на вітамін С: склянкою настою шипшини, апельсином, яблуками, салатом зі свіжої або квашеної капусти.

До речі, погіршують засвоєння печінки чай та кава, тому вживайте їх через годину після їжі.

Кому печінку їсти не можна

Протипоказань до вживання у печінки небагато - перший триместр вагітності (щоб не "переїсти" вітамін А), деякі порушення обміну речовин, зокрема, подагра в період загострення (але це стосується не лише печінки, але і вживання мʼяса, бульйонів), порушення обміну вітамінів.

На просторах інтернету можна почитати, що печінка протипоказана при захворюваннях шлунку та кишечника. Це не так.

Саме страви з печінки допоможуть швидше відновити стан запаленої слизової оболонки.

"Тому, коли втомлені, приготуйте тушковану печінку, додайте свіжих овочів, тост із висівкового хліба і пів склянки апельсинового (можна розведеного) соку і сили повернуться до вас. Незважаючи на користь страв з печінки, достатньо вживати їх раз в тиждень", - порадила дієтолог.

Раніше ми писали про те, що кардіолог назвала важливі для організму та серця аналізи.

А ще розповідали про те, у яких популярних продуктах найбільше холестерину.

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