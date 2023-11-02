"Це все ілюзія". Біженка в Англії пояснила, чому життя за кордоном не краще ніж в Україні

"Усім байдуже"

5-річна дитина Лідії вже другий рік ходить до школи. За її словами, це повноцінний навчальний день з понеділка по п'ятницю з дев'ятої ранку.

"Дитині п'ять років. Згадайте себе та своїх дітей у такому віці. І от який раз син виходить після уроків без верхнього одягу. Буває вилетить в одній футболці, хоч +10 надворі..." - ділиться українка.

Останнього разу з нею сталася прикрість - синова куртка загубилася саме тоді, коли на вулиці різко похолодало. Коли Лідія звернулася до працівників школи, їй сказали, що це відповідальність дитини. Проте є одне "але".

"Всім байдуже. Це відповідальність дітей стежити за своїми речами. Вчитель не зобов'язаний дивитися за дітьми та чи вдягнені вони. Це обов'язок дитини, дитини в п'ять років", - пише Лідія.

На противагу вона не пригадує випадків, коли в українській школі дитина повернулась би без одягу.

"Я просила їх позичити іншу куртку, щоб дійти додому й не застудитися. Їм байдуже, сказали немає. Просила фонд секонд-хенду, щоб просто викупити вже насамкінець. Відмовили", - продовжила жінка.

Вона наголошує, що не варто створювати ілюзії про життя в Європі та США.

"Це все ілюзія. Бережіть рідне. Щоб не приходилось плакати, опиняючись на чужині", - підсумувала Лідія.

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