UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це не грибок. Лікар розповіла, чому з'являються білі цятки на нігтях

Фото: Чому на нігтях з'являються білі плями (parenting.firstcry.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто у людей на нігтях з'являються білі цятки, які багато хто вважає грибком. Але це не так, це явище називається – лейконіхія.

Про причини появи на нігтях білих цяток розповіла у Facebook лікар із Києва Ірина Власенко.

Що потрібно знати про лейконіхію

Залежно від поширеності процесу розрізняють:

  • Точкову.
  • Смугасту.
  • Тотальну, тобто коли весь ніготь стає непрозорим і набуває білого кольору.

Причини виникнення

  • Травма самого нігтя (і звідки й починає ніготь свій зріст): агресивний манікюр, видалення бородавок навколо нігтів, забій, тісне взуття. Найчастіше це ураження 1-2 нігтів, іноді пацієнт може пам'ятати сам факт ушкодження.
  • Системні захворювання: епілепсія, хвороба Ходжкіна, лейкемія та інші.
  • Дерматологічні захворювання: псоріаз, екзема, червоний плаский ліхен, акродерматит, мультиформна еритема.
  • Дефіцит цинку, заліза.

Чи потрібно лікувати?

Як самостійний прояв лейконіхія лікування не потребує. За наявності травми пройде самостійно, потрібен лише час та трохи терпіння. А якщо захворювання системне, слід лікувати саме причину.

Не треба при перших білих цяточках на нігтях бігти до лікаря у пошуках лімфоми чи захворювань щитовидної залози.

Як запобігти появі білих крапок на нігтях

  • Уникайте контакту з агресивними речовинами, всю домашню роботу бажано виконувати у рукавичках.
  • Акуратний манікюр та педикюр без надмірної травми кутикули чи матриці нігтя. Не перетримуйте нігті в лампі під час покриття гель-лаком.
  • Не гризіть нігті.
  • Носіть відповідне взуття, щоб запобігти надмірному тиску на пальці ніг.
  • Зволожуйте нігті.

Нагадаємо, що лікарка розповіла, які хвороби можна підчепити на манікюрі.

Також ми писали про шість речей, які не варто робити перед походом на манікюр .

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарінігтікожа