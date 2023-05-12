Це не грибок. Лікар розповіла, чому з'являються білі цятки на нігтях

Дуже часто у людей на нігтях з'являються білі цятки, які багато хто вважає грибком. Але це не так, це явище називається – лейконіхія.
Про причини появи на нігтях білих цяток розповіла у Facebook лікар із Києва Ірина Власенко.
Що потрібно знати про лейконіхію
Залежно від поширеності процесу розрізняють:
Точкову.
Смугасту.
Тотальну, тобто коли весь ніготь стає непрозорим і набуває білого кольору.
Причини виникнення
Травма самого нігтя (і звідки й починає ніготь свій зріст): агресивний манікюр, видалення бородавок навколо нігтів, забій, тісне взуття. Найчастіше це ураження 1-2 нігтів, іноді пацієнт може пам'ятати сам факт ушкодження.
Системні захворювання: епілепсія, хвороба Ходжкіна, лейкемія та інші.