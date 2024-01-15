Это очень опасно. Не зажигайте ароматические свечи дома и вот почему
Ароматические свечи - популярный элемент декора, который не только украшает дом, но еще и наполняет его неповторимыми и очень приятными ароматами. Впрочем, не все они безопасны. Американский врач Джон Заде и ученые из Орхусского университета выяснили, что использование свечей может быть очень опасным.
Почему следует отказаться от использования ароматических свечей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: TikTok-страница врача, сайт Daily Express.
Почему нельзя жечь ароматические свечи
"Если вы используете эту одну вещь в своем доме, вам нужно немедленно прекратить это делать", - заявил дерматолог.
По его словам, большинство ароматических свечей производят из парафина. А при горении и нагревании этот материал может выделять очень токсичные химикаты. Они попадают в воздух и могут серьезно навредить человеку, считает врач.
Кроме того, ароматические свечи нередко могут вызвать проблемы с кожей. Дело в том, что специальные ароматические вещества, которые делают свечи настолько популярными, способны провоцировать сыпь, в том числе на веках. Также раздражение может появиться на любом участке тела.
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В чем опасность ароматических свечей - выясняли ученые
Кроме того, в прошлом году ученые из Департамента здравоохранения Орхусского университета провели исследование. Они установили, что при горении свечей у людей с легкими и скрытыми формами астмы могут начинаться проблемы со здоровьем.
Это касается не только дыма от свечей, но и пара, возникающего во время приготовления пищи. У людей, имеющих чувствительные к раздражителям органы дыхания, могут начаться проблемы с кожей. Именно поэтому ученые советуют проветривать помещение, где горят свечи. А лучше их жечь в комнатах с открытыми окнами и дверями.
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