Це не дорого! Медик розвіяла популярний міф, у який вірять усі
Серед українців розповсюджений міф, що здоровий спосіб життя - це нібито дорого. Тому не кожен може його собі дозволити. Однак, це не зовсім так.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.
Чи справді здорове харчування дороге?
Сімейна медична сестра Аліна Кравчук розповіла, що здорове харчування - це не обов’язково модні дієти з авокадо чи насінням чіа. Варто обирати сезонні овочі й фрукти, недорогі крупи, нежирне м’ясо з найближчого магазину або ринку та слідкувати за кількістю солі у раціоні - не більше 5 г на день.
Фізичні навантаження - це не обов’язково спортзал та заняття з тренером. Основне: ця активність повинна тобі подобатися й бути доступною. Наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, домашня руханка, танці чи велосипед.
Зокрема, якщо не користуватися громадським транспортом, а ходити пішки, можна добряче зекономити кошти.
До того ж економія у разі відмови від алкоголю та тютюну - більш ніж очевидна. Наприклад, якщо за день ви викурюєте пачку сигарет вартістю 75 гривень, то, кинувши курити, ви збережете 27 000 гривень на рік.
"Здоровий спосіб життя - це лише твоє бажання і трішечки зусиль", - каже експерт.
Що є основою
Основа здорового способу життя - правильний розпорядок дня. Правильне харчування, фізична активність і відсутність шкідливих звичок.
Правильний розпорядок дня означає перш за все 8-ми годинний здоровий сон. Потрібно привчити свій організм лягає і прокидатися в один і той же час, не залежно від того, який день тижня: будній чи вихідний.
В ідеалі, звичайно, прокидатися треба без будильника - це означає, що виспалися.
Одне з найважливіших правил здорового способу життя - це позитивний настрій! Не зациклюйтеся на невдачах і промахах. Якщо постійні тренування і дієти не допомагають скинути зайву вагу, це не привід для відчаю! Варто постійно пробувати знову та не попускати руки.
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