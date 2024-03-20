Про це часто забувають водії. Ось через яку необачність можна влетіти на гроші

Як уникнути штрафу за зміну кольору авто

Нерідко під час експлуатації авто виникають проблеми з його зовнішнім виглядом. Щоб повернути йому гарний вигляд, дехто проводить "косметичний" ремонт, а для когось це привід кардинально змінити колір.

У такому випадку автовласник або довірена особа мають звернутися до будь-якого Сервісного центру МВС незалежно від місця проживання або реєстрації, з такими документами:

паспорт

ідентифікаційний номер

довіреність на уповноважену особу (за необхідності)

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Які нюанси треба врахувати

Якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, то основним кольором транспортного засобу вважається той, який займає понад 50% видимої частини кузова. Для вантажних авто - це колір кабіни.

Також при реєстрації автомобіля у графі "колір" вписують лише 11 основних кольорів без уточнень щодо відтінків: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.

Звернення до центру МВС дає автовласникам право не здійснювати перереєстрацію своєї автівки, якщо навіть було суттєво змінено відтінок без зміни основного кольору.

Покриття кузова легкового автомобіля (кабіни вантажного автомобіля) ламінаційною або антигравійною прозорою плівкою перереєстрації в ТСЦ МВС не вимагає. Це стосується і обтягування автівки кольоровою плівкою, якщо колір та відтінки якої підходять до "рідного" кольору автомобіля.

Що буде, якщо не зареєструвати новий колір авто

Якщо під час зупинки поліцейський виявить відмінність фактичного кольору авто від вказаного у свідоцтві про реєстрацію - водію загрожуватиме штраф у розмірі 850 гривень. Таке покарання передбачено у частині 6 статті 121 КУпАП.