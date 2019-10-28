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Тройное убийство под Одессой: друг семьи лишил жизни супругов и их сына

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 11:14
Тройное убийство под Одессой: друг семьи лишил жизни супругов и их сына
Мужчина убил семью соседей (Коллаж РБК-Украина)

В Одесской области мужчина совершил тройное убийство и во всем сознался

В селе Роздольное Одесской области произошло тройное убийство. Супружескую пару и их младшего сына лишил жизни мужчина. Тело мертвого отца нашел в доме старший сын, когда приехал домой, а вскоре обнаружили и тело матери и младшего сына. Трупы нашли в выгребной яме. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Убийство совершил друг семьи и потом во всем признался полиции. Трагедия произошла во время употребления спиртных напитков. Друг семейства ударил отца так, что тот мгновенно умер. Потом убил и свидетелей, чтобы избежать наказания.

Видео: Мужчина лишил жизни всю семью (YouTube/ТСН)

"Пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружил старший сын, который, не дождавшись матери и брата в Одессе, где они должны были встретиться, пытался им дозвониться" - рассказали в полиции.

Мужчина сразу вызвал полицию, которой сообщил об убийстве отца, а также об исчезновении матери и младшего брата. Правоохранители оперативно установили подозреваемого - 47-летнего мужчину, который ранее был осужден за имущественные преступления, который поддерживал приятельские отношения с указанной семьей.

Досудебное следствие по факту умышленного убийства (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) продолжается.

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