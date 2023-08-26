Трьом знакам Зодіаку осінь принесе великі невдачі. Кому треба бути вкрай обережним

Лев

Для Левів ця осінь стане справді важкою. Людям, народженим під цим знаком, слід уважніше ставитися до свого гаманця. Літні відпустки і розваги суттєво вплинули на їхній фінансовий стан та виснажили їхній бюджет.

Восени Левам треба серйозно переглянути свої витрати та змінити підхід до грошей. Цьому знаку Зодіаку загрожують не лише фінансові проблеми - труднощі виникатимуть і на роботі. Побільшає обов'язків, а от зарплата залишиться на тому ж рівні. У Левів буде два виходи - або змиритися із ситуацією, або шукати нове місце з кращими умовами.

Діва

Діви цієї осені відчують напади апатії. Енергії у них буде вкрай мало, тому це негативно позначиться на роботі. Люди, народжені під цим знаком, ризикують провалити кілька важливих проєктів. А це додасть проблем із начальством.

Дівам, які цінують свою роботу, доведеться багато докладати зусиль і старанно працювати, аби не втрати свою посаду. Також цьому знаку Зодіаку не щаститиме у стосунках - виникнуть розбіжності з коханою людиною, які можуть зіпсувати взаємини і навіть призвести до розриву.

Терези

Терези відчують втому і виснаження цієї осені, оскільки напружена робота влітку забрала у них багато сил. Людей, народжених під цим знаком, будуть мучити думки про те, що вони не живуть тим життям, про яке мріяли.

Також виникнуть проблеми в особистому житті - їх може покинути кохана людина. Розчарування у коханні стане надто болючим ударом для них, від якого їм буде важко відійти.